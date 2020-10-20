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أخبار البلد

مستشار وزير الرى الأسبق: أسبوع القاهرة للمياه فرصة لعرض قضايا مصر دوليا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:58 م
الدكتور ضياء الدين
الدكتور ضياء الدين القوصى
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أمل مجدى

قال الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق، أن مصر تنظم أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث على التوالى، وهو ذو استفادة كبيرة وتجربة كبيرة لنقل الخبرات.


وأضاف "القوصى"  لصدى البلد أن هناك خبراء يحضرون الأسبوع من كل دول العالم، ويتم التطرق للكثير من المشكلات التى يتم تناولها.


وأشار"مستشار وزير الرى الأسبق" إلى أنه يتم عرض أبحاث كثيرة جدا فى أسبوع المياه فى مجال تطوير المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يطور من منظومة الرى لدينا ويحل الكثير من المشكلات الموجودة بالفعل.


أكد أن أسبوع القاهرة للمياه فرصة كبيرة لمصر لعرض مشكلة سد النهضة وتناولها بشكل علمى منطقى ليس أمام الخبراء ودول أفريقيا فقط بل أمام العالم كله.


تجدر الإشارة إلى أن أسبوع القاهرة للمياه  يعقد هذا العام خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020 تحت شعار الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021- يهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محليًا وإقليميًا ودوليًا.

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