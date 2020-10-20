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برلمان

نائب بالشيوخ يشيد بحديث السيسى عن الوعى أمام خريجى الكليات والمعاهد العسكرية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:12 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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يوسف سامح
أشاد اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مشاركته فى الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية وتأكيده للخريجين على أهمية الالتزام والانتباه والعلم والتحصن به.

وقال " رسلان " فى بيان اصدره اليوم ان الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما عندما قال "ان موضوع الوعى موضوع مهم وخطير وهى مهمة تضاف لما تبذلوه وهو بناء وعى حقيقى لأخوك المجند اللى جاى يقعد معاك سنة أو أكتر عشان هو كمان يساهم بوعيه مع أسرته مفيش تحدى يقابل بلدنا والبلاد المستهدفة بأجيال الحرب الحديثة إلا بمقابلتها بوعى حقيقى".

واكد النائب ان هذه الكلمات من الرئيس السيسى لقيت اهتماما كبيرا وغير مسبوق من المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.

وناشد النائب طارق رسلان مختلف المؤسسات الاعلامية والثقافية ورجال الاعلام والصحافة والثقافة والفن والإبداع اعطاء اهتمام أكبر لملف الوعى واعتباره واحدا من اهم الملفات القومية الكبرى لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة.

وأعرب النائب طارق رسلان عن سعادته الغامرة باداء وعروض خريجى الكليات والمعاهد العسكرية خلال الحفل، مؤكدا انهم على مستوى عال وكفاءة كبيرة وقادرون على حماية امن مصر واستقرارها.

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