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رياضة

سفارة مصر بالمغرب والمقاولون العرب يكرمان بعثة بيراميدز

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:20 م
تكريم بعثة بيراميدز
تكريم بعثة بيراميدز
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حسن العمدة
حرصت السفارة المصرية في المغرب، ووفد من شركة المقاولون العرب على زيادة مقر بعثة نادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء، وتكريمها خلال تواجدها قبل مواجهة حوريا الغيني.

ويلتقي بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، مع نظيره نادي حوريا كوناكري الغيني في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس بكازبلانكا.

والتقى وفد السفارة وعلى رأسه أحمد عياد الوزير المفوض للسفارة المصرية بالمغرب، ووفد شركة المقاولون العرب المكون من المهندس مصطفى أنور مدير عام الشركة بالمغرب، والمهندس عادل أحمد مدير الإدارة الفنية، مع المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز ورئيس بعثة النادي بالدار البيضاء.

وتمنى وفدا السفارة والمقاولون العرب، التوفيق لفريق بيراميدز والعودة للقاهرة بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأهدى الوفد درعا للمهندس ممدوح عيد، ودرعا آخر للكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المستشار الفني للنادي.
سفارة مصر بالمغرب والمقاولون العرب يكرمان بعثة بيراميدز
سفارة مصر بالمغرب والمقاولون العرب يكرمان بعثة بيراميدز
سفارة مصر بالمغرب والمقاولون العرب يكرمان بعثة بيراميدز
سفارة مصر بالمغرب والمقاولون العرب يكرمان بعثة بيراميدز

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