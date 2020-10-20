AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة "نبي الرحمة"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:20 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع: "نبي الرحمة في ذكرى مولده" موضوع خطبة الجمعة القادمة .

وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن ديننا دين الرحمة ، ونبينا - صلى الله عليه وسلم -  نبي الرحمة ، فقد أرسله ربه (عز وجل) رحمة للعاملين ، للبشر والحجر ، فقد عمت رحمته (صلى الله عليه وسلم) الإنسان والحيوان والجماد، فرحمة الإسلام بالحيوان فضلًا عن الإنسان لا نظير لها، فقد رأى (صلى الله عليه وسلم) حُمَّرة وهي: (طائر صغير يشبه العصفور) ، نزع عنها فراخها ، فقال (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ فجعَ هذهِ بولدِها؟ ردوا ولدَها إليها" ، ولما صنعوا له (صلى الله عليه وسلم) منبرًا جديدًا وسمع حنين الجذع الذي كان يخطب عليه قبل أن يصنعوا المنبر مسح صلى الله عليه وسلم على الجذع بيده الشريفة فسكن ،  " فويل للقاسية قلوبهم " ، ذلك أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي .

للإطلاع على نص الخطبة إضغط هنا

ويؤدي  وزير الأوقاف خطبة الجمعة القادمة ٢٣ أكتوبر بالخرطوم بدولة السودان الشقيقة، وذلك بدعوة من الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشيقيقة وستكون الخطبة عن نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين، للإنس والجن، للبشر والحجر، للحيوان والجماد، للعالمين أجمعين، حيث يقول الحق سبحانه وتعالي في كتابه العزيز؛ "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"نبي الرحمة في ذكرى مولده".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تعلن توفير الدفعة الخامسة من الزي الأزهري لـ 2400 إمام

الأوقاف: بدء دورات صرف مكافأة التميز العلمي في نوفمبر .. وافتتاح 25 مسجدا الجمعة المقبلة .. وتوفير الدفعة الخامسة من الزي الأزهري لـ 2400 إمام

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة المقبلة بالخرطوم ويشارك في مؤتمر الإسلام والتجديد

الأوقاف: مفهوم الوعي ببناء الدولة والحفاظ عليه محور البرنامج التدريبي لجميع العاملين

ترشيحاتنا

بعد ما قلبت السوشيال ميديا.. شاهد أحدث ظهور للراقصة البرازيلية

ظهور مميز لحسام غالي وزوجته بأحد الكافيهات.. شاهد

شوبير يصدم جماهير الأهلى بسبب كهربا ويحسم مصير الشناوى

تركيا تتراجع وتعلن استعدادها للحوار مع اليونان.. ورد قوي من أثينا

25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات

السيسي يبحث هاتفيًا مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز العلاقات ودعم الشراكة بين البلدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات

سعر ومواصفات بي واي دي byd s5 بعد طرحها في مصر .. صور

في يومه العالمي.. هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ هشاشة العظام