شاهد بالفيديو.. تعليق طلاب عين شمس حول بداية الدراسة

شهدت كلية زراعة جامعة عين شمس إقبالا كثيفا من الطلاب مع بداية اول اسبوع بالعام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة.





وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة، خلال تصريحاته لصدى البلد، إنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال الطلاب داخل القاعات بحث يتم وضع مسافة أمنه بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف أنه يتم تعقيم المدرجات مرتين يوميا، حيث يتوفر على البوابات الرئيسيه كثافة أمنية للتأكد من سلامة الطلاب والتزامهم بارتداء الكمامات ولقياس درجة حرارتهم بأجهزة الكواشف الحرارية.

وأشار عميد كلية الزراعة إلى أن مدة المحاضرة ساعة واحدة فقط مع تهوية الأماكن جيدا.





وأكد انه تم وضع لافتات بجميع أنحاء حرم الكلية لحث الطلاب علي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتقليل إعداد لطلاب داخل القاعات، مشيرا الي انه تم الاعتماد علي التعليم الهجين بالعام الدراسي الجديد والذي اثبت نجاحه خلال الفترة الماضية .





وقالت الطالبة يارا محمد بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة ، إن الكلية أخذت كافة الإجراءات الاحترازية بإلزام الجميع بارتداء الكمامة وانتشار الأمن بكل أنحاء الكلية للحفاظ علي الطلاب.





وأكد محمد عبد الرحمن طالب بالفرقة الثالثة أن مدة المحاضرة ساعة واحدة فقط و٣ أيام تعليم أونلاين و٣ أيام وحضور داخل حرم الكلية، مشيرا إلي أن الكلية تطورت البنية التحتية لجعل الأجواء مناسبة لسير عملية التعلم عن بعد.





ومن جانبه قال رمضان عبد الواحد طالب بالكلية إنه يوجد بعض المعوقات في سير عملية التعلم عن بعد وهي مشكلة الإنترنت، مؤكدا أن الكلية تقوم بأقصي مجهود لديها لضمان سير العملية التعلمية بشكل جيد قائلا "التعلم عن بعد هو المستقبل.



