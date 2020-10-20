محافظ كفر الشيخ يصدر قرارًا بتخفيضات جديدة تصل لـ 40 % في مخالفات التصالح

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بتخفيضات جديدة تصل لـ 40% مقارنة بآخر تخفيضات تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، بالنسبة للتصالح في مخالفات البناء.
وينشر "صدى البلد"، المستندات الخاصة بالتخفضيات الجديدة الخاصة بالتصالح في مخالفات المباني.
وفي سياق متصل، قال محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 80 ألفًا و436 طلب تصالح ، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
وأشاد محافظ كفر الشيخ، بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح؛ لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.