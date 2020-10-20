محافظ كفر الشيخ يصدر قرارًا بتخفيضات جديدة تصل لـ 40 % في مخالفات التصالح

، قرارًا بتخفيضات جديدة تصل لـ 40% مقارنة بآخر تخفيضات تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، بالنسبة للتصالح في مخالفات البناء.

وينشر "صدى البلد"، المستندات الخاصة بالتخفضيات الجديدة الخاصة بالتصالح في مخالفات المباني.

وفي سياق متصل،

قال

، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 80 ألفًا و436 طلب تصالح ، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.