ضحية حادث دهس.. تشيبع جثمان شهيد الغربة فى الكويت بمسقط رأسه بالدقهلية

شيع أهالى قرية الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية جثمان " شهيد الغربة " أيمن حامد عرفات الحسينى حماد ضحية حادث الدهس بدولة الكويت على يد امرأة تقود سيارة وتعود بها للخلف مما ادى الى وفاته.

تم تشييع الجثمان فى جنازة شعبيه مهيبه من اهالى القرية معبرين عن حزنهم الشديد لوفاته حيث كان يعمل خارج وطنه من اجل لقمة العيش

كانت وزارة القوي العاملة قد أصدرت بيانا، قالت فيه أن الدكتور محمد سعفان قد تلقي من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، في إطار متابعته على مدار اليوم أحوال العمالة المصرية في الخارح نبأمصرع مصري دهسا اسفل عجلات سيارة تقودها سيدة.





وقال ان الوزير أصدر تعليماته لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة المستحقات العمالية والتعويضية الناتجة عن وفاة الضحية.وقال رئيس المكتب العمالي بالكويت، .





إنه جرى القبض على مرتكبة الحادث وتحرر ضدها محضر دهس ووفاة برقم ٢٨٥/٢٠٢٠ السالمية.وأضاف الملحق العمالي، أن المكتب تواصل مع مندوب مطعم "تن توينتى" الذي كان يعمل به المتوفي، .



