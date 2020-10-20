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تعليم

تعرف على موعد افتتاح الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:52 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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حسام الفقي
قال محمد الشرقاوي مدير عام رعاية الشباب بجامعة عين شمس إنه تم حسب توجيهات رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني ونائب رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد وتحية العلم وسط اجراءات احترازية مشددة .

وأضاف الشرقاوي خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم إشراك اتحاد طلاب جامعة عين شمس والجوالة ورعاية الشباب في العروض التي تمت في أول أيام الدراسة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي . 

وأكد مدير عام رعاية الشباب أنه سوف يتم افتتاح الانشطة الطلابية خلال  "10 أيام "  المقبلة  للطلاب الجدد  وسط إجراءات احترازية مشددة منوها انه توجد الكثير من الانشطة ومنها الفنية والرياضية والترفهية وغيرها من الانشطة .

وأشار الشرقاوي الي ان يوم الافتتاح عبارة عن تعريف الطلاب الجدد علي جميع الانشطة الطلاببية مؤكدا ان الانشطة الطلابية سوف تقاوم بتاخذ كافة الاجراءات الاحترازية بين الطلاب  .

صدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020 .

يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .

وتكلف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

وفوض القرار الأمر للسادة العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

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