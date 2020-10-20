تعرف على موعد افتتاح الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس

قال محمد الشرقاوي مدير عام رعاية الشباب بجامعة عين شمس إنه تم حسب توجيهات رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني ونائب رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد وتحية العلم وسط اجراءات احترازية مشددة .





وأضاف الشرقاوي خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم إشراك اتحاد طلاب جامعة عين شمس والجوالة ورعاية الشباب في العروض التي تمت في أول أيام الدراسة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي .





وأكد مدير عام رعاية الشباب أنه سوف يتم افتتاح الانشطة الطلابية خلال "10 أيام " المقبلة للطلاب الجدد وسط إجراءات احترازية مشددة منوها انه توجد الكثير من الانشطة ومنها الفنية والرياضية والترفهية وغيرها من الانشطة .





وأشار الشرقاوي الي ان يوم الافتتاح عبارة عن تعريف الطلاب الجدد علي جميع الانشطة الطلاببية مؤكدا ان الانشطة الطلابية سوف تقاوم بتاخذ كافة الاجراءات الاحترازية بين الطلاب .



