تعرف على موعد افتتاح الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس

قال محمد الشرقاوي مدير عام رعاية الشباب بجامعة عين شمس إنه تم حسب توجيهات رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني ونائب رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد وتحية العلم وسط اجراءات احترازية مشددة .
وأضاف الشرقاوي خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم إشراك اتحاد طلاب جامعة عين شمس والجوالة ورعاية الشباب في العروض التي تمت في أول أيام الدراسة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي .
وأكد مدير عام رعاية الشباب أنه سوف يتم افتتاح الانشطة الطلابية خلال "10 أيام " المقبلة للطلاب الجدد وسط إجراءات احترازية مشددة منوها انه توجد الكثير من الانشطة ومنها الفنية والرياضية والترفهية وغيرها من الانشطة .
وأشار الشرقاوي الي ان يوم الافتتاح عبارة عن تعريف الطلاب الجدد علي جميع الانشطة الطلاببية مؤكدا ان الانشطة الطلابية سوف تقاوم بتاخذ كافة الاجراءات الاحترازية بين الطلاب .
صدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020 .
يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .
وتكلف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.
وفوض القرار الأمر للسادة العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.