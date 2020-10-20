ترامب وإعادة الدولارات إلى جيبه.. شاهد

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لترامب وهو يقوم وإعادة الدولارات إلى جيبه.





وأضاف الفيديو أن ترامب قام بزيارة احد الكنائس في لاس فيغاس وقام بزيارتها الرئيس ضمن جولته الانتخابية .





الفيديو ان ترامب قرر خلال زيارته الى الكنيسة أن يقوم بالتبرع ببعض النقود لصندوق الكنيسة . وأوضحزيارتهالىأن





وأشار الفيديو إلى أن الطريف هو أن ترامب أخرج نقودا من جيبه وعد منها قرابة 4 او 5 اوراق من فئة الـ20$ ومن ثم أعاد الباقي إلى جيبه .



