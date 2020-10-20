ترامب وإعادة الدولارات إلى جيبه.. شاهد

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لترامب وهو يقوم وإعادة الدولارات إلى جيبه.
وأضاف الفيديو أن ترامب قام بزيارة احد الكنائس في لاس فيغاس وقام بزيارتها الرئيس ضمن جولته الانتخابية .
وأوضح الفيديو ان ترامب قرر خلال زيارته الى الكنيسة أن يقوم بالتبرع ببعض النقود لصندوق الكنيسة .
وأشار الفيديو إلى أن الطريف هو أن ترامب أخرج نقودا من جيبه وعد منها قرابة 4 او 5 اوراق من فئة الـ20$ ومن ثم أعاد الباقي إلى جيبه .
كما أن حملة ترامب تختلف الآن عن بايدن في الإنفاق على الإعلانات التلفزيونية بما في ذلك الولايات التي تمثل ساحة معركة رئيسية مثل بنسلفانيا ويسكونسن وميتشيجان.