رئيس لجنة التدريب بنقابة الإعلاميين يطالب بتعيين الأوائل بالكليات في مجال الإعلام

طالب أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب بنقابة الإعلاميين، بتعيين الشباب الأوائل بالكليات في مجال الإعلام، بحيث يكون الشاب منهم مؤهلا مهنيًا، لديه لغة، قادرا على القبول والتأثير، وجعلهم أعضاء في النقابة، مضيفًا أن تنسيقية الشباب استثمار مؤتمرات الشباب برؤية إدارة جديدة للدولة .









وأكد " عدلي " في لقائه مع مصطفى أبو عطا في برنامج "قلب مصر" المذاع على قناة " الحدث اليوم " ، أن نقابة الإعلاميين يجب أن تتدخل، ويكون لها دور في خلال الفترة القادمة، مضيفا أن مصر يوجد بها العديد من الإعلاميين الكبار والعُظماء ، وبالتالي نحن نحتاج إلى إبراز هذه النجاحات .









وتابع رئيس لجنة التدريب بنقابة الاعلاميين ، أن النقابة الآن تتصدى لكل من يهدم القيم والرموز، ولكل من يتجاوز حقوق الأمن القومي المصري .





وأضاف " عدلي " ، أنه متفائل بالجيل الإعلامي الجديد الذي سيظهر في القريب العاجل على الشاشات ، لأن مصر تحتاج بالفعل إلى جيل إعلامي جديد يرفع الراية ، به مصداقية ، يستطيع مُخاطبة الشباب ، يكون لديه انتماء أكثر لبلده .





وأوضح ، أن الدولة المصرية تحتاج إلى التغيير ، فمصر بها 100 مليون مواطن ، منهم على الأقل 10 ملايين "محمد صلاح" ، و 10 ملايين "زويل" ، و 10 ملايين "صالح مهران" ، و 10 ملايين "عبد الوهاب قتاية" ، وغيرهم من العُظماء والنُجباء ، مؤكدا أن مصر سوف ترتقي من خلال العمل وليس بالكلام ، أيضًا من خلال الانتماء.





وأضاف ، لا ننكر أن الرئيس الراحل "مبارك" كان رجلا عظيما ووطنيا ، وأحد أبطال حرب أكتوبر ، وصاحب الضربة الجوية الأولى ، ولكن يؤخذ عليه أنه جعل الوزير يبلغ من العمر حوالي 35 سنة ، وليس لديه معايير مهنية وموضوعية.