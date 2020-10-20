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ثقافة

طومان باي ما قبل النهاية.. عرض مسرحي بالسحيمي الخميس المقبل

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:00 م
مركز إبداع بيت السحيمي
مركز إبداع بيت السحيمي
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القسم الثقافي
يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي " بشارع المعز"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 22 أكتوبر، العرض المسرحي " طومان باي ما قبل النهاية" لفرقة (شظايا).

يدور العرض حول الأيام الأخيرة للسلطان طومان باي وملحمته التي كتبها بسطور من نور في مقاومة العثمانيين وعلي رأسهم السلطان سليم الأول في غزو مصر، ويرصد العمل صراع الحكم في تلك الفترة، وبطولة طومان باي وشعب مصر في مقاومة الغزاة .

العرض بطولة محمد حسن الجندي، أحمد صالح، أحمد سليمان، محمد مرسي، أحمد حافظ، محمود حسني، أمير كمال، هاجر حسن، وليد اسامة، يوسف شوقي، يارا حسين، أسماء ابو بكر، مخرج منفذ فاطيما محمد، أحمد العزوني، موسيقي أحمد السيد، أعدها للمسرح أحمد محمد حسن، محمد شعبان نور عفيفي، ومن اخراج نور عفيفي .

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