طومان باي ما قبل النهاية.. عرض مسرحي بالسحيمي الخميس المقبل

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي " بشارع المعز"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 22 أكتوبر، العرض المسرحي " طومان باي ما قبل النهاية" لفرقة (شظايا).





يدور العرض حول الأيام الأخيرة للسلطان طومان باي وملحمته التي كتبها بسطور من نور في مقاومة العثمانيين وعلي رأسهم السلطان سليم الأول في غزو مصر، ويرصد العمل صراع الحكم في تلك الفترة، وبطولة طومان باي وشعب مصر في مقاومة الغزاة .



