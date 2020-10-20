موجة التقلبات الجوية.. الحكومة: خاطبنا المحافظات لرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الطقس خلال الأيام المقبلة

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء ، إن اجتماع اليوم الهدف منه مراجعة الوضع الخاص بتنبؤات الأرصاد الجوية ، ومركز التنبؤات التابع لوزارة الري بخصوص حالة الطقس المتوقعة في مصر خلال ال 5 أيام القادمة .





وأكد " سعد " في مداخلة هاتفية على قناة "dmc" ، أن جميع التنبؤات تقول أن مصر ستشهد موجة من الطقس السئ ، وتختلف درجتها تبعًا لتطور هذه الحالة على مدار الأيام الخامسة القادمة وتبعًا للمحافظة ، حيث إن المحافظات ستشهد هذه الحالة من الطقس السئ ولكن في أوقات مختلفة .





وأضاف المتحدث بإسم مجلس الوزراء ، أن تم عرض هذه التوقعات من قبل المسئولين على رئيس الوزراء ، ومخاطبة كل المحافظين لل 27 محافظة وفقًا للجدول الذي أعددته هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤات التابع لوزارة الري ، حيث أصبحت كل محافظة على عِلم باليوم الذي ستشهد فيه هذه الموجة من الطقس السئ حتى تقوم بالإستعدادت اللازمة للتعامل مع هذا الموقف .





وتابع "سعد " ، أن هذه الموجة هي أقل حدة مما شهدته البلاد في شهر "أكتوبر" حيث الأمطار الغزيرة في "التجمع الخامس" ، وأيضًا أخف حدة من موجة الطقس التي حدثت في شهر "مارس" ، لكنها تظل موجة من الطقس المُختلف ، خاصةً أننا لا نعلم على وجه الدقة كيف ستتطور هذه الحالة إلا قبل 24 إلى 48 ساعة من الموجة فعليًا .





وأوضح ، أن في موجة الطقس السئ التي حدثت في مارس كانت هناك تنبؤات قبل 10 أيام بأننها ستأتي ، ولكن قبل 24 ساعة فقط من حدوثها فعليًا جاءت تنبؤات جديدة بأنها ستكون أكثر قسوة مما توقعناها ، وبناءً على ذلك إتخذ رئيس الوزراء القرار الشهير بالإجازة لجميع مؤسسات الدولة ، وبهذا القرار تمكنت الأجهزة التنفيذية من التعامل بشكل كبير مع هذه الموجة .





واضاف أن حتى الآن التنبؤات تقول أن هذه الموجة سوف تكون أقل حدة من الموجتين السابقتين ولا يوجد ما يستدعي إالى أخذ إجازة ، خاصة أن هذه الموجة سوف تأتي في بعض المحافظات يوم "الجمعة " الذي هو إجازة بالفعل ، فبتالي نحن لا نحتاج إلى أي أيام إضافية حتى الآن .





وأوضح ، أن الاستعدادات التي وجه بها رئيس الوزراء هي نفس الاستعدادات التي يوجه بها في كل أزمة طقسية ، وهي وجود عربات كافية لشفط المياه ، والعمل من الآن على أن جميع البلاعات الموجودة التي تقوم بتصريف المياه تكون في حالة جيدة وتستطيع صرف أي كميات من المياه .

وأنهي "سعد" حديثه ، أن المحافظات الآن أصبحت لديها الخبرات في التعامل مع هذه الموجات ، و من هنا فنحن لا نشعر بأي قلق خلال الأيام الخامسة المُقبلة .