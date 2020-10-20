وزيرة التضامن تشهد احتفال أكاديمية السويدي للتعليم الفني بتخريج دفعة جديدة من الطلاب.. القباج: الشراكة مع القطاع الخاص واجب وطني لتحقيق إنجازات في مؤشرات التنمية

نيفين القباج:

= برامج الوزارة تعتمد على الانتقال من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي والتوسع في تعزيز الإنتاج المحلي = الشراكة مع القطاع الخاص وتبني قيمه الخاصة في التنمية ضرورة من أجل تحقيق إنجازات تنموية = برنامج "فرصة" يستهدف تقديم العديد من الخدمات بهدف التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والشباب









شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية أكاديمية السويدي للتعليم الفني بتخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والبالغ عددهم 220 طالبا، وتكريم أوائل الطلاب، بحضور المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وسفيرة فنلندا في مصر لورا كانسيكاس ديبرايز.





وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال الاحتفالية، بأن وزارة التضامن الاجتماعي انطلقت لمرحلة جديدة في برامجها ترتكز على الانتقال من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي والتوسع في تعزيز الانتاج المحلي بل وتشجيع التصدير للخارج وهي الاستراتيجية التي تستهدف القيادة السياسية تحقيقها في إطار رؤية "مصر ٢٠٣٠".





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تؤمن إيمانا صادقًا بأن الشراكة مع القطاع الخاص وتبني قيمه الخاصة في التنمية هو ضروري من أجل تحقيق إنجازات تنموية حقيقية مثل التركيز على النتائج والتحفيز والمساءلة ورضا العملاء هو بالفعل أمر ضروري من أجل تنمية الوطن.





وأشارت نيفين القباج إلى أن برنامج "فرصة" يستهدف تقديم العديد من الخدمات بهدف التمكين الاقتصادي للاسر الأولى بالرعاية والشباب ومن بينها تمويل برامج التدريب والتعليم الفني من أجل توفير فرص عمل ومستقبل أفضل لشباب مصر.





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن بنك ناصر قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية بهدف تمويل المصروفات الدراسية لطلاب الاكاديمية والذي يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى وإكساب الخريجين المهارات التى يتطلبها سوق العمل.





وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتهنئة للمهندس أحمد السويدي والخريجين الجدد، مؤكدة دعم وزارة التضامن الاجتماعي لكل خطوة تساهم في تطوير التعليم الفني من أجل رفعة الصناعة في مصر.





ومن جانبه، صرح المهندس أحمد السويدي، بأن مجموعة السويدي إلكتريك تهتم بتقديم قيمة مضافة للمجتمع، من خلال تأسيس أكاديمية السويدي للتعليم الفني عام 2011 لتقدم نموذجا تعليميا مزدوجا يتبع المعايير الألمانية والفنلندية، ويربط بين الجزء النظري ومواكبة الاحتياجات العملية للسوق المحلي والدولي.