لتحمى طفلك.. تعرفى على أعراض فيروس كورونا

مع عودة المدراس مرة أخرى تخشى الكثير من الأمهات من إمكانية إصابة طفلها بكورونا إليك أعراض إصابة طفلك بفيروس كورونا، وكيف تحمين طفلك ونفسك، وما هو القناع الأنسب لحماية طفلك
قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، والجمعية العالمية للأمراض المعدية والاضطرابات المناعية، أن كل الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، ولكن يختلف تأثر الأطفال به من شخص لآخر وليس كلهم معرضون للمعاناة من خطر حقيقي مثل الكبار .
أشار أن الأطفال قد لا يتأثرون بشدة بفيروس كورونا كوفيد-19 لأن لديهم مناعة نسبية ضد فيروسات الكورونا، كما أن هناك فيروسات كورونا أخرى منتشرة في المجتمع وتسبب بعض نزلات البرد العادية الشائعة في عالم الطفولة.
أعراض فيروس كورونا
وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تعد أعراض فيروس كورونا عند الأطفال كثيرة أبرزها الإسهال والقيء وآلام المعدة=
ولم يظهر على الأطفال أي أعراض معروفة لـ فيروس كورونا المستجد كـ من الحمى والسعال والتغيرات في الرائحة أو الذوق، ولكن ظهر على الأطفال الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد مشاكل في المعدة والقئ والإسهال بنسبة تصل إلى 97 في المائة.
كيف تحمى طفلك ونفسك
على الجانب الأخر بعد أن أكدت الدراسات إمكانية إصابة الأطفال ومع استمرار انتشار COVID-19 من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للبقاء في صحة جيدة ويتضمن ذلك غسل اليدين بشكل متكرر، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة عند الخروج في الأماكن العامة.
وفقا لموقع هيلث يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة وخاصة في الحالات التي يكون فيها الابتعاد الجسدي أمر صعب.