لتحمى طفلك.. تعرفى على أعراض فيروس كورونا

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، والجمعية العالمية للأمراض المعدية والاضطرابات المناعية، أن كل الأطفال معرضون للإصابة بفيروس

كوفيد-19، ولكن يختلف تأثر الأطفال به من شخص لآخر وليس كلهم معرضون للمعاناة من خطر حقيقي مثل الكبار .