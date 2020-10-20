أمريكا: لا يمكننا محاربة الإرهاب بدون الإمارات

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، أن الحوار الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة سيزيد من التعاون بين البلدين.





وأضافت "أورتاجوس"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات رائدة في صنع السلام والنشاط الدبلوماسي، موضحة أنه لا يمكن للولايات المتحدة محاربة الإرهاب من دون مشاركة أبو ظبي.





وأشارت إلى أن الإمارات حليف مهم للغاية في منطقة الشرق الأوسط، والولايات المتحدة تعتز بهذه الشراكة.





يأتي ذلك بعد انطلاق اليوم الثلاثاء، الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والإمارات "افتراضيا" برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لهذا الحوار.





ومن جانبه، قال الشيخ عبد الله بن زايد في كلمته، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات مصممة على تعزيز وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن أبو ظبي توفر فرص عمل في السوق الأمريكية.





وأوضح بن زايد أن التطرف والإرهاب ما زال تهديدا ماثلا أمام العالم، مطالبا بضرورة مضاعفة الجهود لمواجهتهما.





وأشار إلى أن إيران تهدد المنطقة وعلى معايير مكافحة التطرف أن تشملها.





فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات استراتيجية وعميقة، موضحا أن تلك الشراكة تظهر أيضا في معرض إكسبو الدولي 2020.





وأوضح بومبيو أن واشنطن عملت جنبًا إلى جنب مع الإمارات من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.





وأضاف أن الشراكة مع الإمارات تشمل السياسة ومحاربة الإرهاب والاقتصاد، لافتا إلى أنه سيناقش التطورات في ليبيا واليمن خلال الحوار الاستراتيجي مع أبو ظبي.





وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن ستواصل مواجهة إيران التي تشكل التهديد الأكبر للمنطقة، وستمنع عنها امتلاح السلاح.