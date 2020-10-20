نمتلك القوة لمواجهة أي عدوان.. أحمد موسى: جيشنا قوي ولا أحد يستطيع تهديد مصر ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، عدم قدرة أي طرف على تهديد مصر عسكريًا على الإطلاق، منوها بأن "الجيش المصري جاهز لحماية الدولة في أي وقت".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مصر لديها أعلى مستوى من التسليح الخاص بالقوات المسلحة".





وتابع أحمد موسى "مصر تمتلك القوة التي تمكنها من مواجهة أي اعتداءات خارجية، والدولة قادرة على حماية مصلحتها الاقتصادية".





وقال أحمد موسى " الشعب المصري يقظ، ويعي الرسالة الهادفة إلى ضرورة حماية الدولة، ولكن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على ترويج الكذب والشائعات فقط".





واستطرد أحمد موسى "الرئيس عبد الفتاح السيسي يخرج في كل لقاءاته للحديث عن أهمية الوعي للمصريين".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى حديثه، قائلًا "الرئيس السيسي تحدث عن عمليات الحشد والافتراء والأكاذيب، وتحدث عن الدور المهم لأبطال القوات المسلحة، وأنهم لهم دور في توعية المجندين بأهمية مواجهة الأفكار الهدامة وحملات التزييف".



