أسعار العملات الأجنبية اليوم 21 -10-2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الأربعاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء





سجل سعر اليورو 18.40 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.





وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.20 جنيه للشراء و 20.44 جنيه للبيع .





وسجّل الفرنك السويسرى 17.17 جنيه للشراء و 17.38 جنيه للبيع .





وسجّلت كورنا السويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.





أسعار العملات الآسيوية اليوم الأربعاء





سجل 100 ين يابانى 14.80 جنيه للشراء و 14.94 جنيه للبيع .



