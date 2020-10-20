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توك شو

خبير عسكري: الوعي الصفة الرئيسية لمواجهة الحروب والشائعات .. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:16 م
محمد زكى الألفى
محمد زكى الألفى
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قسم التوك شو
قال اللواء محمد زكى الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مسئولية الوعى لا تقع على المواطن فقط بل تقع على جميع المؤسسات والقيادات كما يقول الرئيس السيسي في كل خطاباته و لقاءاته.

أوضح محمد زكى الألفي خلال مداخلته الهاتفية على التلفزيون المصري، أن الرئيس السيسي أكد اليوم على الخريجين من الكليات العسكرية أهمية التوعية بجنودهم ورجالهم لانهم السند الرئيسي لهم في أثناء تنفيذ  عمليات القتال يمكن أن تدور على أمن وسلامة مصر، مضيفًا أن الرئيس لم يتجه في حديثه إلى رجال القوات المسلحة فقط ولكن إلى كل رجال وأبناء الشرطة وأجهزة الأمن والمعلومات .

أضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم ليست موجه للخريجين أنفسهم، ولكن ليساهموا أيضًا في توعية أهاليهم في أماكنهم بما يدور حول مصر من مؤامرات وإشاعات، مشيرًا إلى أن الوعى هو صفة العصر لما تواجهه مصر من حروب معاصرة تقوم على هدم الدول من الداخل على أيدى أبنائها بالسيطرة على عقولهم.

أشار محمد زكى الألفي،  إلى أن الرئيس السيسي أكد اليوم على الثقة في الجيش المصري وأبناؤه ودعمهم خاصة في هذه المرحلة لرفع الروح المعنوية للقوات المسلحة وعدم الانسياق الى مثل هذه الاشاعات حول قواته المسلحة وأجهزة الشرطة وعلى مستوى جميع المؤسسات ليست العسكرية فقط .
 

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