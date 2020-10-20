نتنياهو: تبادلنا مع الإمارات تقديم طلب فتح سفارتين في أبوظبي وتل أبيب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تبادلت مع الإمارات تقديم طلب فتح سفارتين في أبوظبي وتل أبيب.





ووفقًا لشبكة "العربية"، أكد نتنياهو أن السلام مع الإمارات يتقدم بوتيرة عالية في شتى المجالات.





يأتي ذلك بعد وصول أول وفد إمارتي إلى إسرائيل، والذي ضم كل من وزير شؤون المالية ووزير الاقتصاد، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي في استقباله.





ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقيات ثنائية في مطار بن جوريون، اليوم، الثلاثاء، تتعلق بالسفر الجوي والسفر بدون تأشيرة وحماية الاستثمار بين البلدين.



