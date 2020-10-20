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أخبار العالم

نتنياهو: تبادلنا مع الإمارات تقديم طلب فتح سفارتين في أبوظبي وتل أبيب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:17 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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القسم الخارجي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تبادلت مع الإمارات تقديم طلب فتح سفارتين في أبوظبي وتل أبيب.

ووفقًا لشبكة "العربية"، أكد نتنياهو أن السلام مع الإمارات يتقدم بوتيرة عالية في شتى المجالات.

يأتي ذلك بعد وصول أول وفد إمارتي إلى إسرائيل، والذي ضم كل من وزير شؤون المالية ووزير الاقتصاد، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي في استقباله.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقيات ثنائية في مطار بن جوريون، اليوم، الثلاثاء، تتعلق بالسفر الجوي والسفر بدون تأشيرة وحماية الاستثمار بين البلدين.

وأعرب نتنياهو، عن ترحيبه بالزيارة التاريخية لأول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مشيرا إلى آفاق التعاون الواسعة بعدما أبرم البلدان معاهدة سلام، في سبتمبر الماضي.

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