وزيرة الهجرة توضح استعدادات الوزارة للانتخابات البرلمانية 2020 في الخارج .. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن المصريين علي مدار يومي 19 و20-10 بدأوا في عملية التصويت في انتخابات برلمان 2020 وهذا منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لتاريخ تصويت المصريين في الخارج.









وأضاف مكرم خلال لقائها في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، ان وزارة الهجرة قامت بتشكيل غرفة عمليات لا عطاء البيانات والتواريخ للمصريين في الخارج لمعرفة القوائم النهائية ومعرفة موعد التصويت وموعد إغلاق اللجان، مؤكدا علي ان عملية التصويت في الخارج بدأت أمس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء واليوم كذلك الأمر .









، أن المواطنين في الخارج يكون لكل منهم رقم كودي وعند ادخال الرقم الكودي تظهر له القوائم المطروحة سواء الفردي او القوائم وبعدها يتم وضع تصويته في مظروف بمقر البعثة الدبلوماسية . وأوضحت مكرم أنالمواطنينتصويته









وتابعت أن الموقع الالكتروني لوزارة الهجرة تم وضع جميع بيانات المرشحين عليه حسب المحافظات والدوائر بالإضافة لاستخدام الجاليات والكيانات المصرية بالخارج للتسهيل على الناخبين في الخارج.



