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رياضة

سحر عبد الحق: هناك توجه قاري ودولي لتوسيع انتشار كرة القدم النسائية | فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
انطلقت اليوم فعاليات  الدورة التنشيطية الأولى لكرة القدم النسائية لإعتماد الحافز الرياضي  للكرة النسائية و بدء دوري المدارس بمشاركة 14 محافظة .

و تأتي الفعالية برعاية الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ، و الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة  و المشرفة على كرة القدم النسائية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم و التعليم الفني ، و  الدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم . 

و قالت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية ، أن هناك توجه قاري و دولي لتوسيع رقعة إنتشار كرة القدم النسائية في كل البلاد ، و أبدت تمنيها أن تكون مصر من أولى البلاد المشاركة .

و أضافت سحر عبد الحق خلال تصريحات ، أنه يجب البدء من السن صغير و أن وزاراة التربية و التعليم كانت نموذج جيد للأستعانه بها في أول خطوات تنشيط كرة القدم النسائية في مصر .

و تابعت ، أن وزارة التربية و التعليم بقيادة الدكتورة  إيمان حسن قدمت المساعدة بشكل كبير لنشر اللعبة في كافة أنحاء الجمهورية ، مضيفاُ أنها أكتفت اليوم بحضور 14 محافظة و في  أجازة نصف السنه القادمة ستقوم بفاعلية جديدة لل 14 محافظة المتبقية .

و أشارت المشرفة على كرة القدم النسائية ، أنه سيكون هناك مركز تدريب للبراعم الصغيرة حتي يصبح لدينا  بعد 5 سنين  جهاز قوي ، مؤكدة أن دوري المدارس سيصبح أقوي من الدوري الممتاز . 

واختتمت سحر عبد الحق تصريحاتها ، أن الأتحاد أخذ موافقة بدخول كافة الفرق للدوري الممتاز و هذا ما سيشجع الأندية الكبيرة مثل الأهلي و الزمالك بالمشاركة .

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