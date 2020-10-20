سحر عبد الحق: هناك توجه قاري ودولي لتوسيع انتشار كرة القدم النسائية | فيديو

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التنشيطية الأولى لكرة القدم النسائية لإعتماد الحافز الرياضي للكرة النسائية و بدء دوري المدارس بمشاركة 14 محافظة .





و تأتي الفعالية برعاية الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ، و الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة و المشرفة على كرة القدم النسائية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم و التعليم الفني ، و الدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم .





و قالت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية ، أن هناك توجه قاري و دولي لتوسيع رقعة إنتشار كرة القدم النسائية في كل البلاد ، و أبدت تمنيها أن تكون مصر من أولى البلاد المشاركة .





و أضافت سحر عبد الحق خلال تصريحات ، أنه يجب البدء من السن صغير و أن وزاراة التربية و التعليم كانت نموذج جيد للأستعانه بها في أول خطوات تنشيط كرة القدم النسائية في مصر .





و تابعت ، أن وزارة التربية و التعليم بقيادة الدكتورة إيمان حسن قدمت المساعدة بشكل كبير لنشر اللعبة في كافة أنحاء الجمهورية ، مضيفاُ أنها أكتفت اليوم بحضور 14 محافظة و في أجازة نصف السنه القادمة ستقوم بفاعلية جديدة لل 14 محافظة المتبقية .





و أشارت المشرفة على كرة القدم النسائية ، أنه سيكون هناك مركز تدريب للبراعم الصغيرة حتي يصبح لدينا بعد 5 سنين جهاز قوي ، مؤكدة أن دوري المدارس سيصبح أقوي من الدوري الممتاز .



