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بدء اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:24 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الأولي التحريرية) لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2020م للأئمة المذكورين بعد ، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بمسجد النور بالعباسية يومي : الاثنين الموافق : 9/ 11 /2020م ، والثلاثاء الموافق 10 / 11 /2020م.

ونبهت الوزارة على ضرورة  اصطحاب بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية , ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد.

ويؤدي الاختبار، يوم الاثنين 9 / 11 / 2020م، 80 إماما من محافظات البحر الأحمر، الشرقية، الأقصر، الديوان العام، الدقهلية، الجيزة، البحيرة.

كما يؤدي يوم الثلاثاء 10 / 11 / 2020م، 77 إماما، من محافظات الغربية، كفر الشيخ، مطروح، قنا، سوهاج، شمال سيناء، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، المنيا ، المنوفية، القليوبية، القاهرة، الفيوم.


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