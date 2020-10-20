بدء اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الأولي التحريرية) لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2020م للأئمة المذكورين بعد ، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بمسجد النور بالعباسية يومي : الاثنين الموافق : 9/ 11 /2020م ، والثلاثاء الموافق 10 / 11 /2020م.





ونبهت الوزارة على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية , ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد.





ويؤدي الاختبار، يوم الاثنين 9 / 11 / 2020م، 80 إماما من محافظات البحر الأحمر، الشرقية، الأقصر، الديوان العام، الدقهلية، الجيزة، البحيرة.





كما يؤدي يوم الثلاثاء 10 / 11 / 2020م، 77 إماما، من محافظات الغربية، كفر الشيخ، مطروح، قنا، سوهاج، شمال سيناء، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، المنيا ، المنوفية، القليوبية، القاهرة، الفيوم.







