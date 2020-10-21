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برلمان

بعد حديث الرئيس.. برلمانية: كوريا دولة مصنعة وستكون الاستفادة قوية حال وجود أسواق مشتركة بين البلدين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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القسم السياسي
قالت النائبة، غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ما بدأه فخامة الرئيس السيسي بشأن تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية خطوة هامة في توثيق علاقاتنا بالبلاد الخارجية خصوصًا البلاد المصنعة الإستثمارية كالصين وغيرها. 

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فخامة الرئيس بدأ خطواته في سياسة خارجية مُوثقة للتعاون المشترك بيننا وبين البلاد الخارجية لفتح الأسواق وفتح المشاريع الإقتصادية والإستثمارية داخل وخارج مصر.

وأكدت علي أنه هناك العديد من الصناعات الكورية التي يمكننا الإستفادة منها، خاصة أن كوريا دولة مصنعة، و تمتاز بخبرة صناعية استثمارية كبيرة وبالتالي ستكون الاستفادة قوية حال وجود أسواق مشتركة بين البلدين.

جاء ذلك بعد أن تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما، مثمنًا التعاون الاقتصادي المتبادل، والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر، ومؤكدًا التطلع لتطوير العلاقات التجارية في ضوء سلسلة المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في كافة ارجاء مصر وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 


من جانبه، أشاد الرئيس الكوري بتميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، معربًا عن التقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل مما يفتح آفاقا جديدة متعددة للتعاون الاستثماري بين البلدين. 


وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، فضلًا عن التوافق حول زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار المسؤلين من البلدين وترفيع مستوي آليات التعاون المشترك، وكذلك تبادل الخبرات من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود في مكافحة فيروس كورونا.

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