برلمانية عن تعدي كويتي على طبيبة مصرية: لابد من عقاب صارم

قالت النائبة سماح سعد عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن واقعة تعدي مواطن كويتي بالسب والضرب لطبيبة مصرية وقطع جزء من لسانها ما هو إلا تصرف همجي ويعتبر جرم شنيع ولابد أن يقابل هذا الجرم عقابا صارما للمعتدي وحق منصفا لهذه الطبيبة التي تم إهانتها أثناء تأدية عملها.





طالبت "سعد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، وزارتي الهجرة والخارجية بالتنسيق مع بعضهما البعض والبدء بالتحقيقات لإتخاذ الإجراءات العاجلة لصالح الطبيبة وذلك لضمان إستراجع حقوقها وكرامتها.





كما أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن نقابة الأطباء المصرية لابد أن تتواصل مع الأخري الكويتية بشأن بحث أليات تنظيم شئون العاملين ووضع ميثاق أخلاقي وفق الإطار القانوني الذي يخدم مصلحة مواطني البلدين وتحديدا المصريين لما يعانوه من فوضي وعدم إحترام بالتعامل داخل المؤسسات الكويتية.





وأوضحت النائبة، أن الدولة المصرية حاملة شعار السلام والكرامة وتسعي دائما للحفاظ علي كرامة وحقوق المواطن المصري حيث يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي ضمن مبادراته للنهوض بالمواطنين من مختلف الإحتياجات المادية والمعنوية.





وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الطبيبة المصرية "ل. ر. م. ع" التي تعرضت لحادث اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت، قام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بالتواصل معها، وإبلاغها تمنياتنا لها بالشفاء العاجل ومتابعة قضيتها والوقوف بجانبها لحين الحصول على كافة حقوقها الأدبية والمادية، وسوف يقوم الملحق العمالي بزيارتها غدا في مقر عملها للاطمئنان عليها وتقديم الدعم لها.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة الطبيبة وزيارتها للاطمئنان علي حالتها الصحية أولا بأول، وإبلاغها أن الوزارة تتابع جميع حقوقها كاملة نتيجة حادث الاعتداء ، مؤكدًا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أي مواطن مصري والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكلة، مشددًا على أن كرامة المصري من كرامة الوطن.





ووجه الوزير - من خلال الملحق العمالي - الطبيبة المصابة بالتواصل الدائم مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت الذي يتابع حالتها وسير التحقيقات بالتنسيق مع القنصلية، منوها أن سفير مصر بالكويت طارق القوني، والقنصل العام والمستشارين العمالي والقانوني يقفون بجانبها.









وفى تقريره لوزير القوى العاملة، أوضح الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي، أنه قام بالتواصل مع الطبيبة (ل ر م ع) وهي تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقي منذ ٢٠١٠ ، وأشارت إلي أنها تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، وأنه وفقا لسجلات المستوصف المدون بها كافه بياناته.





تقول أنه في أثناء الكشف علي أذنه بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة أيام العطلات الأسبوعية، حيث احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات وقطع جزء من اللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمر فى ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوا قام بسبهم وانصرف.





وأضاف الملحق العمالي قائلا: "إن الطبيبة بعد ذلك قامت بالاتصال بزوجها وانتقلا إلى مخفر الرقة وتم تحرير محضر برقم ١٥٩/٢٠٢٠ الرقة بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالإصابات".





ويواصل مكتب التمثيل العمالي متابعة الحادث بالتعاون مع القنصلية المصرية بالكويت.