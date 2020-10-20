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تعليم

رئيس جامعة الأقصر يعقد اجتماعا موسعا بعمداء ووكلاء الكليات .. صور

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:41 م
رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر
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شمس يونس
عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر، اجتماعا بعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  بالجامعة.


ففي البداية رحب رئيس الجامعة بالحضور وهنأهم بالعام الجامعي الجديد متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق، ثم ناقش تطبيق نظام التعليم الهجين فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ، ومتابعة ما تم بالكليات لتطبيق الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة كل كلية والبرامج المختلفة والمقررات وعدد الطلاب، وما تم الانتهاء منه بالنسبة لجداول المحاضرات وتوزيعها على مدار أيام الأسبوع وتقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة موزعين على مسافات مناسبة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطهير المدرجات وقاعات التدريس والمعامل يوميًا، مع التشديد على ارتداء الكمامات لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وتشغيل بوابات التعقيم وتوفير الكواشف الحرارية لجميع الكليات .


وخلال الاجتماع تحدث رئيس الجامعة عن إجراءات نظام الترقيات والتسجيل والتحويلات ، كما شدد علي ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات.


وفي نفس السياق تمت مناقشة موضوع المنصة الإلكترونية ، وقام الدكتور محمد رمضان المدير التنفيذى لمعلومات الجامعة بشرح مفصل لخدمات المنصة، والمنصة الخاصة بجامعة الأقصر وآليات التعامل عليها بما يتماشى مع سياسة نظام التعليم الهجين، وإتاحة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب. 


كما أشار إلي عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس عن كيفية التعامل مع المنصة والخدمات التعليمية التى توفرها الجامعة. 


عقد رئيس الجامعة اجتماعا آخر مع الهيئة المعاونة ، وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالطلاب والهيئة المعاونة.


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وأشار الدكتور محجوب إلي ضرورة مراعاة التدرج الوظيفي والاحترام المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما أشار إلي ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي . علي جانب أخر تمت مناقشة موضوع الاستراحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حيث أكد رئيس الجامعة علي أنه سوف يتم  تجهيز الاستراحات علي أفضل مستوي والذي يليق بهم.


كما وعد الجميع بالعمل لإنشاء ناد لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمدينة طيبة الجديدة يكون علي أرقى مستوي .
رئيس جامعة الأقصر يعقد اجتماعا موسعا بعمداء ووكلاء الكليات .. صور
رئيس جامعة الأقصر يعقد اجتماعا موسعا بعمداء ووكلاء الكليات .. صور
رئيس جامعة الأقصر يعقد اجتماعا موسعا بعمداء ووكلاء الكليات .. صور

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