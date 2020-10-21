AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-10-2020

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
الدولار الامريكى
الدولار الامريكى
Advertisements
علياء فوزى
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجّل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.63جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .


وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء فى بنوك (التنمية الصناعية ،مصرف أبوظبى الإسلامى، المصرى الخليجى ، الكويتى الوطنى NBK، كريدى اجريكول، بلوم ، عودة ، مصر ، الاهلي ، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس ، التجارى الدولى CIB، المصرى للتنمية الصادرات، عودة ، مصر ايران للتنمية ، التعمير والاسكان ) نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (الأهلى اليونانى، الاسكندرية، العربى الافريقى الدولى) 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
اقرأ أيضًا:

 وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ، المصرف العربى الدولى ) 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الخميس 24-9-2020

سعر الدولار اليوم السبت 26-9-2020

الدولار بـ 15.80 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-9-2020.. فيديو

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-9-2020

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 -9-2020

سعر الدولار اليوم في البنوك 1 أكتوبر 2020

ترشيحاتنا

زعرور سانت كاترين.. أشجار طبية نادرة .. شاهد

أنا مريضة.. بدرية طلبة لمتابعيها: ادعولي

أمطار غزيرة ورعدية .. بيان تفصيلي عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

بعد صعود بيراميدز لـ نهائي الكونفيدرالية.. هاشتاج #عبد_الله_السعيد يتصدر تويتر

محدش هيقف معاك.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم مرتضى منصور بسبب تأجيل مباراة الرجاء

حالة تؤكد صعوبة الشفاء نهائيًا من كورونا.. وفاة مصاب بعد 60 يومًا على جهاز التنفس| صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعين واحدة.. لحظة خروج مخلوق غريب من بطن سمكة قرش.. صور

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور

بورش تختبر ماكان porsche macan الكهربائية 2022 في ظروف طقس قاسية.. صور