محافظ كفر الشيخ: انتهينا من الاستعدادات لموسم الشتاء

شارك اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، في الاجتماع الشهري، لغرفة عمليات مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة استعدادات المحافظات لموسم الشتاء، وسبل مواجهة الأمطار والسيول، وتحديد نفط المخاطر والتمركز، وفي حالة توقع هطول أمطار غزيرة أو سيول يتم إرسال رسائل عبر تليفونات المحمول لساكني تلك المناطق والمارين بها لتجنب مناطق المخاطر.





وتتابع غرفة العمليات بالمحافظة حالة الطقس مع الجهات المعنية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في ظل توقع هطول أمطار غدًا الأربعاء، وبعد غد الخميس، بناء على بيان بحالة الطقس المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد.





وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه في إطار توجهات الدولة أنهت محافظة كفر الشيخ استعداداتها لمواجهة موسم الشتاء، وسيتم تصريف ارتفاع مناسيب المياه، والضغط على شبكات الصرف الصحي، بمجاري مائية أو شبكة الصرف الصحي.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن كفر الشيخ ذات طبيعة خاصة لأنها تطل على مسافة 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط، مما جعلها عرضة أجواء شتوية، ومناخ قاسي، لهطول الأمطار بغزارة، والمحافظة استعدت بتطهير المسارات وتطوير معدات خفض المنسوب، وصيانة المعدات وتطويرها لكسح ونزح المياه، ونتعاون مع كل الجهات المعنية سواء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الأمن من خلال الدفاع المدني.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بمنظمات المجتمع المدني على المساعدات الكبيرة في موسم الشتاء الماضي، متمنيًا أن يكون التعاون على نفس المستوى، مؤكدًا تم استخدام معدات منظمات المجتمع المدني في كسح المياه.



