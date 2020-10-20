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رياضة

30 دقيقة سلبية.. التعادل يسيطر على مباراة تشيلسي وإشبيلية بدوري الأبطال

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:44 م
فريق تشيلسي
فريق تشيلسي
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القسم الرياضي
مرت أول 20 دقيقة من مباراة فريقي تشيلسي وإشبيلية بالتعادل السلبي المقامة حاليًا على ملعب ستامفورد بريدج، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.  

إشبيلية انتشر في الملعب بشكل كبير واستحوذ على المباراة في أول ربع ساعة. 

في الدقيقة الـ 14 حصل اللاعب جورجينوه على أول إنذار في المباراة بسبب التدخل العنيف على مدافع إشبيلية. 

في الدقيقة الـ 17 ضياع هدف مؤكد من جانب إشبيلية من ضربة رأس وإنقاذ رائع من حارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي.  

وضم تشكيل تشيلسي : 

 حراسة المرمى: إدوارد ميندى
خط الدفاع: جيمس ريس - تياجو سيلفا - زوما - بن تشيلويل
خط الوسط: جورجينيو - كانتى - ماونت
خط الهجوم: هافيرتز - بوليسيتش - فيرنر

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