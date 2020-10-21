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مرأة

لتخسيس البطن.. أسرع رجيم لفقدان الوزن

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
إذا كنت ممن يتناولون الطعام في وقت متأخر فأنت  أكثر عرضة لزيادة الوزن لأنك تسمحين لنفسك نفسهم بالجوع الشديد خلال النهار، هذا يجعلهم أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يساعد إدخال العديد من التعديلات على نظامك الغذائى فى تخسيس البطن وفقدان الوزن بأقل مجهود إليك حيل سريعه يمكنك تطبيقها للتخلص من دهون البطن فى لمح البصر يعيدا عن طريقة تخسيس البطن التى كنت تتبعينها دون جدوى.

-التوقف عن تناول  السكر و التخلص من المشروبات السكرية.

-التقليل من الكربوهيدراتوالاكثار من تناول البروتينات قليلة الدهون  فقد يكون البروتين هو أهم عنصر غذائي كبير لخسارة الوزن.

-لا يمكن أن يساعدك البروتين على إنقاص الوزن  الأشخاص الذين تناولوا بروتينًا أكثر وأفضل كان لديهم دهون أقل بكثير في البطن.

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-تناول الكثير من الأطعمة النباتية ، بما في ذلك الخضار والفاكهة.

-تجربة تناول مكملات الألياف مثل glucomannan . هذه واحدة من أكثر الألياف الغذائية لزوجة .

بجانب الحيل السابقة إليك رجيم غذائى سريع لحرق ونسف الدهون يخلصك من 4 كيلوجرامات فى 14 يوما إليك خطوات الرجيم يقدمه  موقع بولد سكاى الهندى.


الإفطار ..


3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

بعد ساعة ..

ثمرة فاكهة

الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة

أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى

سناك بعد 4 ساعات ..

كوب من القرفة

قبل العشاء

2كوب ماء

العشاء ..

ثمرة فاكهة + كوب زبادى
ثمرة فاكهة 

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