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محافظات

انطلاق الدورة التدريبية الثانية للجودة بمديرية الصحة في سوهاج.. شاهد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:47 م
دورة تدريبية للجودة
دورة تدريبية للجودة
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أنغام الجنايني
انطلقت الدورة التدريبية الثانية للجودة بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، بحضور ١٣ اخصائي واستشاري من رؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات العامة والمركزية التابعة للمديرية والتي تعقد علي مدار يومين بمركز تدريب دار سلامة عبدالله، والتي تستمر لمدة يومي 20 و21 من أكتوبر الجاري.

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وافتتح الدورة الدكتور أيمن حسين، مدير ادارة الجودة بالمديرية والدكتورة بلاسم حسن، مسؤول التدريب بالإدارة، وكانت محاضرات اليوم الأول تتناول تعريفات ومفاهيم الجودة، وطرق تطبيقها في القطاع الصحي، والحفاظ على أمن وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة الطبية، وسلامة البيئة والتخلص الآمن من النفايات.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الأولى والتي عقدت نهاية الأسبوع الأول من هذا الشهر وحضرها رؤساء اقسام الباطنة بالمستشفيات التابعة لمديرية صحة سوهاج.
انطلاق الدورة التدريبية الثانية للجودة بمديرية الصحة في سوهاج.. شاهد
انطلاق الدورة التدريبية الثانية للجودة بمديرية الصحة في سوهاج.. شاهد
انطلاق الدورة التدريبية الثانية للجودة بمديرية الصحة في سوهاج.. شاهد

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