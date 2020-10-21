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تعليم

اليوم.. الخشت يفتتح وحدة الجراحات التخصصية ووحدة الرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبو الريش الياباني

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحدة الجراحات التخصصية ووحدة الرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبو الريش الياباني، ووحدة السكر والغدد بمستشفى أبو الريش المنيرة، وذلك غدا غدًا يوم الأربعاء الموافق ٢١ من اكتوبر

كما يتم الافتتاح بحضور عميدة كلية طب قصر العيني ومدير المستشفيات الجامعية ومدير مستشفى أبو الريش المنيرة ومدير مستشفى أبو الريش الياباني.

وكان قد تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس ‎جامعة القاهرة، طوارئ قصر العيني الجديدة، لمتابعة التجهيزات الاخيرة قبل افتتاح السيد الرئيس لها ، وجاء ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة من قبل مستشفى القصر العينى  .


وكان قد شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، مع انطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

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