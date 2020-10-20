فى اليوم العالمي لهشاشة العظام .. دواء شهير ومشروب لذيذ وراء الإصابة بها

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لهشاشة العظام وفى هذا الإطار نستعرض أبرز ما توصلت له الدراسات العلمية الحديثة حول هشاشة العظام وعلاقتها بالكثير من الأشياء الأخرى في حياتنا كالطعام والأدوية.

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وجدت دراسة حديثة علاقة بين عقار الستاتين وهشاشة العظام وهو من العقاقير المخفضة لمستويات الكوليسترول في الدم.





وأكدت الدراسة التى نشرت في مجلة حوليات الأمراض الروماتيزمية، أن أخذ جرعات أعلى من الأدوية التي تخفض نسبة الكوليسترول تؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بهشاشة العظام.





وتوصلت دراسة حديثة بجامعة جنوب استراليا إلى أن الإكثار من القهوة يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام، وآلام المفاصل، خاصة الذين اعتادوا على تناول كميات كبيرة يوميا.





وكشف باحثون بجامعة أدنبرة الاسكتلندية، أن مدمنى الحشيش، الذين يتناولونه عدة مرات فى اليوم، ترتفع لديهم نسبة الإصابة بهشاشة العمود والوركين، ويكونون أكثر عرضة للكسور بسبب انخفاض كثافة العظام، ويمنع المواد التى تعزز نمو العظام.





كشفت دراسة علمية بجامعة لوند السويدية عن أن المصابين بهشاشة العظام أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية خاصة من تكون حركتهم قيلة وتتسبب في زيادة بالوزن وتراكم الدهون.





وأكدت دراسة حديثة أن من يعانون من الإكزيما الجلدية من أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالكسور ومرض هشاشة العظام .









ووأوضح جوناثان سلفربرغ من قسم الأمراض الجلدية والطب الوقائي وعلوم طب المجتمع بجامعة نورثوسترن في شيكاغو وأحد القائمين علىى الدراسة: "هناك عدد من الأسباب التي تجعل مرضى الإكزيما أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام. ربما يكون الالتهاب المزمن المرتبط بالإكزيما ذا أثر مباشر على كثافة العظام من المعادن" مما يحتم على هؤلاء الاشخاص المتابعة مع طبيب العظام وممارسة التمارين المناسبة.



