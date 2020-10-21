أعراض شائعة لسرطان الرئة يغفلها الكثيرين

يعد سرطان الرئة، أكثر أنوع السرطان شيوعًا بين المدخنين ويعد سرطان الرئة أخطر أنواع السرطان حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه. ويعد سرطان الرئة أخطر أنواع السرطان حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه.





وفقا لموقع بولد سكاى الهندى عادةً ما يكون المدخنون من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بسرطان الرئة، ومع ذلك ، من المعروف أنه يحدث أيضًا لغير المدخنين ، خاصةً عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.





قد تشمل أعراض سرطان الرئة وفقا لموقع verywellhealth السعال المستمر و ضيق التنفس، خاصة مع النشاط وبحة في الصوت مع التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية" و فقدان الوزن غير المبرر .

