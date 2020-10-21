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مرأة

أعراض شائعة لسرطان الرئة يغفلها الكثيرين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعد سرطان الرئة، أكثر أنوع السرطان شيوعًا بين المدخنين ويعد سرطان الرئة أخطر أنواع السرطان حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى عادةً ما يكون المدخنون  من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بسرطان الرئة، ومع ذلك ، من المعروف أنه يحدث أيضًا لغير المدخنين ، خاصةً عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.


قد تشمل أعراض سرطان الرئة وفقا لموقع verywellhealth السعال المستمر و ضيق التنفس، خاصة مع النشاط وبحة في الصوت مع  التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية" وفقدان الوزن غير المبرر .

عادة ما يعتمد علاج سرطان الرئة على مكان السرطان ومرحلته، وستؤخذ صحتك العامة أيضًا في الاعتبار قبل الانتهاء من علاج سرطان الرئة، وبسبب التقدم في المجال الطبي ، هناك الكثير من خيارات العلاج المتاحة لك للتغلب على سرطان الرئة.

وتشمل خيارات العلاج الممكنة ما يلي: 

الجراحة  : فيتم استئصال الرئة بأكملها دون أي مضاعفات للشخص. 

العلاج الكيميائي  : الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج أي نوع من أنواع السرطان  ولا يتم اللجوء إليه إلا إذا كان السرطان أكثر انتشارًا.

العلاج الإشعاعي  : يستخدم هذا الإجراء أشعة عالية الطاقة لتقليص الورم المسبب للسرطان ، ثم يتم إزالته جراحيًا. 

العلاج الموجه : يستهدف هذا الإجراء نشاط الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر.

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