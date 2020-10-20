الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم بهدف من ركلة جزاء على حساب باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

انتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف من ركلة جزاء على حساب فريق باريس سان جيرمان، في المباراة المقامة على ملعب "حديقة الأمراء"، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.









وشهدت الدقائق الأولى من المباراة تألق البرازيلي نيمار بعد إظهاره عدة مهارات أمام الفريق الإنجليزي، كما شهدت استحواذا كبيرا من جانب الفريق الباريسي على مجريات اللقاء.









وجاء الهدف في الدقيقة 25 من الشوط الأول بعدما حصل عليها الفرنسي مارسيال ثم توجه إليها البرتغالي برونو فيرنانديز ليسددها ثم تعاد مرة أخرى ليسجل الهدف الأول من المباراة.









وحصل نيمار في الدقيقة 35 على بطاقة صفراء أثر تدخل عنيف على لاعب مان يونايتد بينما حصل ماكتومناي على بطاقة صفراء أيضًا في الدقيقة 37.





وتعد هذه المواجهة ثأرية بالنسبة لسان جيرمان، بعد أن خرج الفريق الفرنسي من دور الـ16 للبطولة نفسها، في موسم 2018/2019، على يد مانشستر يونايتد، في المقابل يسعى فريق الشياطين الحُمر لمواصلة تفوقه على الفريق الباريسي للمباراة الثانية على التوالي.

يذكر أن باريس سان جيرمان قد خسر نهائي البطولة القارية في الموسم الماضي، على يد بايرن ميونخ الألماني.