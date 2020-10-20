أخبار الفن| هاجر سعد الدين لـ صدى البلد: الساخر من إذاعة القرآن اعتذر لي.."الموسيقيين" تصفع حمو بيكا وتمنح عمر كمال وحسن شاكوش هدية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلى:

هاجر سعد الدين لـ صدى البلد: الشاب الساخر من إذاعة القرآن ومني اعتذر لي





ردت المذيعة هاجر سعد الدين ، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق على سخرية شاب من صوتها فى احد الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

"الموسيقيين" تصفع حمو بيكا وتمنح عمر كمال وحسن شاكوش هدية | تفاصيل

كشف الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، أحد أعضاء لجنة تحكيم اختبارات الموسيقيين، كواليس ما حدث اليوم فى الاختبارات ووضع كل من عمر كمال وحسن شاكوش، وسبب منع حمو بيكا من دخول النقابة.

أثار العملية الجراحية التي خضعت لها إليسا في يدها تظهر عليها.. شاهد

مازالت النجة اللبنانية إليسا تعاني من تورم فى يدها نتيجة العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا، حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وهى تركب دراجه، وظهرت ويدها مربوطه من أثار العملية.

معز مسعود يعلن تفاصيل فيلمه القادم.. قصة إنسانية مؤثرة

نشر الباحث معز مسعود على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة من كواليس فيلمه الجديد "أميرة"، وبجانب مسعود جمعت الصورة المنتج محمد حفظي.

بوسي: تعرضت لمحنة كبيرة وتركت أطفالى بمفردهم ولم أجد تعاطفا من أحد

قالت المطربة بوسى، إنها تتعرض لحملة ممنهجة من الاغتيال المعنوى، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفنى ونجوميتها دون وجه حق، وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأى العام، فى مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة فى تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية.