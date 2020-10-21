بسبب كورونا.. الأزياء الراقية تخفض توقعاتها للأرباح 10 % خلال العام المالى الجارى

كشف حمدى احمد ، رئيس شركة الازياء الراقية "هانو بنزايون" التابعة للقابضة للسياحة و الفنادق احدى شركات قطاع الاعمال العام، إن شركته صفر مديونيات حيث قامت بسداد اكبر مبلغ لدين لصالح بنك الاستثمار القومى و لا يوجد عليها اى التزامات سواء عملية جدوالة مديونيات شركة بنزايون لتأمينات بمبلغ قيمته نصف مليون شهريا مضيفا أن مديونية بنزايون قديمة قبل دمجها مع شركة هانو منذ عامين ونحن ملتزمين بسدادها.
وقال أحمد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن تم خفض الارباح المستهدفة للعام المالى الجارى 2020/2021 من 33 مليون الى 29 مليون جنيه بنسبة خفض 10% موضحا أن التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد تسببت فى قلة حركة البيع و الشراء مما تتسبب فى تراجع ايرادات النشاط للشركة.
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حول فصل منصب رئيس مجلس الادارة عن العضو المنتدب وفقا لتعديلات قانون قطاع الاعمال العام أشار أحمد ، الى أن الشركة القابضة للسياحة وحدها التى ستحدد مسار شركاتها التابعة سواء اتخاذ القرار خلال الجمعيات العمومية للشركات فى اكتوبر الجارى او التأجيل حتى انتهاء مدة مجلس الادارة فى مايو 2021.
وتستهدف شركة الازياء الراقية الى تطوير فروعها المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية و البالغة عددها 137 فرع من خلال التطوير الذاتى او المشاركة مع القطاع الخاص لاستغلال الاصول و اعادة استثمارها مرة أخرى خاصة الفروع التاريخية فرع "جاتينيو" التاريخي بوسط القاهرة.
وقال أحمد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن تم خفض الارباح المستهدفة للعام المالى الجارى 2020/2021 من 33 مليون الى 29 مليون جنيه بنسبة خفض 10% موضحا أن التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد تسببت فى قلة حركة البيع و الشراء مما تتسبب فى تراجع ايرادات النشاط للشركة.
أقرا ايضا ..هالة السعيد: الاستثمار في البنية التحتية يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى
حول فصل منصب رئيس مجلس الادارة عن العضو المنتدب وفقا لتعديلات قانون قطاع الاعمال العام أشار أحمد ، الى أن الشركة القابضة للسياحة وحدها التى ستحدد مسار شركاتها التابعة سواء اتخاذ القرار خلال الجمعيات العمومية للشركات فى اكتوبر الجارى او التأجيل حتى انتهاء مدة مجلس الادارة فى مايو 2021.
وتستهدف شركة الازياء الراقية الى تطوير فروعها المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية و البالغة عددها 137 فرع من خلال التطوير الذاتى او المشاركة مع القطاع الخاص لاستغلال الاصول و اعادة استثمارها مرة أخرى خاصة الفروع التاريخية فرع "جاتينيو" التاريخي بوسط القاهرة.