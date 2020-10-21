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ثقافة

ثقافة الأقصر تحتفل بالمولد النبوي الشريف

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
قصر ثقافة بهاء طاهر
قصر ثقافة بهاء طاهر
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القسم الثقافي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر.

ونظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "أخلاق الرسول" وتحدث الشيخ عمر سيد أبو خليل عن أخلاق الرسول ومولده وكيفية الاحتفال به وعدم الإساءة للدين والتحلي بأخلاقه حتى مع الديانات الأخرى.

كما قدم القصر عرض إنشاد دينى للمنشد أحمد عبدالماجد بمناسبة المولد النبوى الشريف، بالإضافة إلى إقامة ورشة حكى بطريقة مسرح عرائس بعنوان الغش حرام "غش اللبن" أداء صوتي مروة عبد النبي.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التنشئة الإجتماعية السليمة ودورها في بناء الطفل"  حول تعريف مصطلح التنشئة الإجتماعيّة وأهميتها ووظائفها ودور الأسرة في خلقها بطريقة سليمة ودور المؤسسات الدينية في المساهمة في خلق التنشئة الاجتماعية الصحيحة والسلبيات التي تترتب على التنشئة الاجتماعية الخاطئة.

كما نظم القصر محاضرة بعنوان "النشاط الزائد عند الأطفال ونقص الانتباه" وأوضحت أميرة فوزى الباحثة في التربية تعريف النشاط الزائد وأسبابه وأعراضه والفرق بين النشاط الزائد والشقاوة العادية وعلاجه.

كما قدم عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية منها "صوت بلادى، بالاحضان" وأغنية "حيرت قلبي معاك" للمطرب كامل عبدالغني، بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي أمسية شعرية للشاعر علي حسان وألقى قصيدة بعنوان"الوليمة".

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