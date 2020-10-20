محمد الشرنوبي يوجه رسالة لـ أشرف زكي بعد الاستقالة.. أنت ضهر لينا كلنا

وجه الفنان محمد الشرنوبي، رسالة إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد عزمه ترك منصبه في ديسمبر المقبل.









ونشر "محمد الشرنوبي" صورة للنقيب اشرف زكي، عبر خاصية "استوري" بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "أنت ضهر لينا كلنا كممثلين، في كل مكان وقصاد أي حد، ومفيش حد هيعرف يشيل المسئولية دي مكان حضرتك يادكتور".









وأضاف: "كلنا بنطلب منك التراجع عن قرار الاستقالة، عشان كلنا محتاجين لوقفتك اللي كنت بتعملها من غير ما حد يطلبها حتى".









يذكر أن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، قال إنه لم يتقدم باستقالته من نقابة المهن التمثيلية، وأنه ملتزم بجميع مهامه كنقيب لكل فنانو مصر، ولكن سيغادر العمل النقابى تماما خلال موعد إنعقاد الجمعية العمومية فى شهر ديسمبر المقبل.









وقال الفنان سامي مغاوري -وكيل نقابة المهن التمثيلية- إن النقابة ستعقد اجتماعا عاجلا مع أعضاء الجمعية العمومية، غدا الأربعاء، لمحاولة إقناع الفنان أشرف زكي، بالتراجع عن قرار استقالته من منصب النقيب، وإزالة الخلاف والتهدئة.









وأضاف سامي مغاوري، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن اشرف زكى مستاء من تجاوزات البعض في حقه، ويطالبون النقابة بأعمال لا تخصهم بشأن توفير العمل لهم، لافتًا إلى أن هذه التجاوزات وصلت إلى حد التجريح وتعدي الخصوصيات، وهذا ما رفضه أشرف زكي.









وأوضح، مغاوري، أن النقابة دورها خدمي، وتقوم بعملها على أكمل وجه، فوفرت لأعضائها "بدل" في فترة الحظر لمجابهة فيروس كورونا، وصل إلى 3 آلاف جنيه لكل عضو، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل الرعاية الطبية والصحية.







