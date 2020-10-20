التنمية المحلية توضح الاستعدادات لمواجهة السيول هذا العام ..فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة وجهت المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والاحترازات لمواجهة موسم السيول والأمطار هذا العام.





وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد ضرورة التنسيق بين المحافظات مع مركز التنبؤات الخاص ببحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري، وقام بربط غرفة العمليات الخاصة بوزارة التنمية المحلية مع غرف العمليات في جميع المحافظات.





قاسم ، أن هناك لجانًا تم تشكيلها للمرور على مهمات الإغاثة؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء هذا العام، إضافةً إلى متابعة جميع التجهيزات في جميع المحافظات الساحلية. وأوضحأنعلى





وتابع أننا قمنا بالمرور على أعمال الحماية الخاصة بمقرات السيول، وقمنا بعمل مراجعة نهائية على جميع هذه المقرات؛ للتأكد من جاهزيتها هي والمعدات والآلات .



