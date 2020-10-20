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هشام البقلي: ذروة الطقس السيئ تبدأ الخميس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:19 م
الطقس
الطقس
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البهي عمرو
قال الإعلامي هشام البقلي، إن هناك حالة من الرعب فى الشارع المصري، وذلك بسبب الشائعات التى تنشر على مواقع السوشيال ميديا بخصوص الأمطار التى ستتعرض لها البلاد. 

وأضاف هشام البقلي خلال تقديمه برنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هيئة الأرصاد أعلنت أن الفترة المقبلة وتحديدًا من يوم الخميس سيكون هناك أمطار على بعض المحافظات، وأن ذروة الطقس السيئ ستكون بدء من الخميس. 

ولفت إلى أن هناك بعض المواطنين من التابعين لـ مركز الظواهر بـ محافظة الشرقية يستغيثون بـ المحافظة لـ حل بعض المشكلات التي يعانون منها.

وفى نفس السياق قال أحد الأهالى بقرية شمس بالشرقية، ويدعي عمرو الشبراوي، الجميع فى القرية يعاني من نقص الخدمات.

وتابع أن المواطنين يعانون من نقص مياه الشرب، ويسيرون لـ وقت طويل لملء المياه، وفى حالة سقوط الأمطار سيكون هناك صعوبة في الحصول على المياه.


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