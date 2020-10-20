فتح الله: مباراة حوريا كانت قوية.. وسنقاتل من أجل حلمنا بالتتويج أمام نهضة بركان

أكد محمود فتح الله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن فريقه سيقاتل في مواجهة نهضة بركان المغربي بنهائي كأس الكونفدرالية من أجل التتويج بلقب البطولة.





وقال فتح الله في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس بعد مواجهة حوريا في الدور قبل النهائي، إلى أن الفريق الغيني ليس الأضعف بين أندية الدور قبل النهائي للمسابقة.





وأضاف:"حوريا ليس الحلقة الأضعف في قبل نهائي الكونفدرالية، طالما وصل إلى هذا الدور فهو فريق جيد جدًا، ونحن نجحنا في الفوز لأننا احترمناهم ، نعمل منذ اليوم الأول في البطولة من أجل الوصول للمباراة النهائية، الفريق يستحق البطولة وسنقاتل من أجلها، ولدينا ثقة لا متناهية في لاعبينا".





وأضاف: "لا أفضلية لنهضة بركان في النهائي، من يريد الفوز بالبطولة فعليه القتال أمام أي فريق يواجهه وفي أي مكان، كامل الاحترام لهم ولكن البطولة هدفنا من اليوم الأول".





واختتم: "حظوظنا متساوية مع نهضة بركان، بالتأكيد هو أقوى من حوريا بشكل نسبي ولكننا نستعد له، كان هدفنا الأول هو الوصول للنهائي والآن نسعى للهدف الثاني وهو التتويج".