رئيس جامعة القاهرة عن الطالبات المغتربات: «إحنا صعايدة وبناتنا في عنينا»

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن قبول الجامعة بعض الطلاب من محافظات الصعيد، من أجل إبعادهم عن خلافات الثأر بمحافظاتهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يتم تسليط الضوء عليه من قبل الإعلام.





وأضاف "الخشت" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجامعة تقوم بدورها في الحفاظ على الطلاب ومستقبلهم وإبعادهم عن خلافات الثأر التي تلاحقهم.