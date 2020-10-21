رئيس جامعة القاهرة عن الطالبات المغتربات: «إحنا صعايدة وبناتنا في عنينا»

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن قبول الجامعة بعض الطلاب من محافظات الصعيد، من أجل إبعادهم عن خلافات الثأر بمحافظاتهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يتم تسليط الضوء عليه من قبل الإعلام.
وأضاف "الخشت" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجامعة تقوم بدورها في الحفاظ على الطلاب ومستقبلهم وإبعادهم عن خلافات الثأر التي تلاحقهم.
وفى سياق آخر أكد "الخشت"، أنه رفض تقليل أعداد الطالبات في المدن الجامعية بسبب جائحة فيروس كورونا وظل على مدى شهرين يبحث مع المسؤولين طرق عمل المدن بكامل طاقتها مع الحفاظ على صحة الطالبات واتباع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابع: "مش ممكن أسيب بنتنا في الشارع .. استوعبنا جميع الطالبات اللاتى ينطبق عليهن شروط الإقامة.. لن نترك فتاة واحدة للسكن الخارجي طالما تنطبق عليها الشروط.. إحنا صعايدة وبناتنا في عنينا وهنحافظ عليهم ومش هنسبهم".