أوزيريس ريكس.. بث مباشر لأحدث مهام ناسا على سطح كويكب بينو

أطلقت وكالة ناسا لعلوم الفضاء، بثا مباشرا ، لأحدث مهامها بجامعة أريزونا، وهي توثيق لحظة هبوط مركبة فضائية على سطح كويكب بينو لسحب عينات منه.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تتسع المركبة لمكانين أو ثلاثة فقط، وتعد أول محاولة ناجحة لجامعة أريزونا منذ 16 عاما لاجتياز المسافة الفلكية المقدرة بأكثر من 200 مليون ميل.

وستحاول بعثة ناسا المسماة " OSIRIS-REx"، قريبًا، لمس سطح الكويكب وجمع الركام والمواد المطلوبة، و وزيريس ريكس هي أول مهمة عودة لعينة كويكب في الولايات المتحدة، وتهدف إلى جمع وحمل عينة نقية غير معدلة من كويكب إلى الأرض لدراستها العلمية.





ستحاول المركبة الفضائية لمس سطح الكويكب بينو، الذي يسير عبر الفضاء بسرعة 63000 ميل في الساعة، وإ ذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستنشر المركبة الفضائية ذراعًا آليًا يبلغ طوله 3 أمتار يسمى TAGSAM، وهي آلية اقتناء عينات اللمس والانطلاق، وستقضي حوالي 10 ثوانٍ في جمع أوقية يقدر وزنها على الأقل 50 جراما من الركام على الكويكب.





وستقوم المركبة الفضائية ، التي تم مراقبتها عن بعد من قبل فريق من العلماء والمهندسين بجلب العينة والبدء في العودة إلى الأرض، والمقرر إجراؤها في عام 2023.



