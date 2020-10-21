حسن شاكوش وعمر كمال يتقدمان كـ مطربين بـ الموسيقيين.. والنقابة تكشف شروط حصولهما على العضوية

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن حسن شاكوش وعمر كمال، تواجدا أمس في مقر نقابة المهن الموسيقية؛ لإجراء اختبارات الأصوات الجديدة؛ كي يحصلا على موافقة اللجنة لانضمامهما للنقابة، وفقًا للشروط الموضوعة لـ المتقدم.





وأضاف المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، ‏‏أن النقابة تعقد لجنة كل فترة؛ لعمل الاختبارات.





ولفت إلى أن النقابة لم تفتح الباب أمام شُعَب جديدة من الفن، ولكن انعقاد اللجنة ، يتم بطريقة عادية كل فترة.





وأشار إلى أن حسن شاكوش وعمر كمال متقدمان كمطربين، ويخضعان للاختبارات من كبار المهنة، وفي حال اجتيازهم الاختبارات سيحصلون على العضوية.





وأوضح أن هناك ثلاثة إجراءات لحصول المطرب على عضوية النقابة وهي: تقديم الأوراق، يخضع للجنة الاختبار، السلوك واحترام قوانين ولوائح النقابة.