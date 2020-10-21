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حسن شاكوش وعمر كمال يتقدمان كـ مطربين بـ الموسيقيين.. والنقابة تكشف شروط حصولهما على العضوية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:36 ص
المطرب حسن شاكوش
المطرب حسن شاكوش وعمر كمال
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البهي عمرو
قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن حسن شاكوش وعمر كمال، تواجدا أمس في مقر نقابة المهن الموسيقية؛ لإجراء اختبارات الأصوات الجديدة؛ كي يحصلا على موافقة اللجنة لانضمامهما للنقابة، وفقًا للشروط الموضوعة لـ المتقدم.

وأضاف المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، ‏‏أن النقابة تعقد لجنة كل فترة؛ لعمل الاختبارات.

ولفت إلى أن النقابة لم تفتح الباب أمام شُعَب جديدة من الفن، ولكن انعقاد اللجنة، يتم بطريقة عادية كل فترة.

وأشار إلى أن حسن شاكوش وعمر كمال متقدمان كمطربين، ويخضعان للاختبارات من كبار المهنة، وفي حال اجتيازهم الاختبارات سيحصلون على العضوية.

وأوضح أن هناك ثلاثة إجراءات لحصول المطرب على عضوية النقابة وهي: تقديم الأوراق، يخضع للجنة الاختبار، السلوك واحترام قوانين ولوائح النقابة.  

جدير بالذكر أن مُطرب المهرجانات حسن شاكوش تقدم لهذه اللجنة التي تُعقد بشكل دوري على نحو علمي ودقيق وتضم في تشكيلها نخبة من الكبار والخبراء من مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية، لإجراء الاختبار للحصول على تصريح بمزاولة المهنة حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وتقدم شاكوش في وقت سابق للاختبارات ولكن لم تُعلن نتيجة اختباره، وتم تجميدها نظرًا للمخالفات التي يرتكبها مثل كلمات أغانيه التي اعترضت عليها النقابة وعلى رأسها النقيب هاني شاكر، وانتقدها، كاعتراضه على كلمات أغنية "بنت الجيران".

عودة حسن شاكوش مرة أخرى لاختبارات النقابة يؤكد التزامه بالقانون، بعدما حاول خلال الأيام الماضية هو وعدد من مُطربي المهرجانات كسر القانون العام للنقابة والعمل خارج الإطار ولكن لم يستطيعوا إقامة حفلات أو إحياء أفراح داخل مصر، ولجأوا للعمل في البلدان العربية.

وتعمل النقابة وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو حاصل على تصريح سنوي - مُنتسبا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، حسب تصريحات وكيل أول نقابة المهن الموسيقية حمادة أبو اليزيد.

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