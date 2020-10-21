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فن

موجز السوشيال: وصلة رقص لـ سمية الخشاب على أغنية «المتحرش».. أحمد عيد عبد الملك يهين المقاولون العرب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا، تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .وكتب أحمد عيد قائلا: " أي حد بيقول أن الفلوس كل حاجة إللي بيلعب للزمالك والأهلي بياخد فلوس وكتير والله و خصوصًا اما تبقي لاعب صغير في السن ليه تفكر تاخد فلوس بس من غير متعمل تاريخ لنفسك و يتفتحلك مجالات كتير بعد ما تكبر و تبطل كورة و تلاقي كيانات تسندك". 

دشّن جمهور النادى الاهلى هاشتاج العودة أهم يا أهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لدعم الفريق قبل مباراة اياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربى.

احتفل النجم المصرى محمد صلاح بوصوله الى 100 هدف مع نادى ليفربول ونشر صلاح فيديو له ووجه رسالة الى الجمهور و زملائه فى الفريق  من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

احتفلت الفنانة سمية الخشاب بعيد ميلادها ونشرت فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ". 

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