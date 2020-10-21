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رياضة

محمود فتح الله: لاعبو بيراميدز كانوا رجالا أمام حوريا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن اللاعبين كانوا رجالا أمام حوريا الغيني.


وقال فتح الله خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الحمدلله على الفوز والتأهل، أشكر جميع اللاعبين للغاية على المجهود المبذول في المباراة، كانوا رجالا وتحملوا المسئولية طوال الفترة الماضية".


وأكمل: "عندما ألغى الحكم ركلة جزاء رأيت عبد الله السعيد يدعم اللاعبين بعد عدم احتسابها، كنت مطمئنا بعد رد الفعل".


وحقق بيراميدز، فوزا غاليا على حوريا الغيني، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، بهدفين نظيفين بأقدام إبراهيم حسن، وعبد الله السعيد.


وتأهل بيراميدز للتأهل لنهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي تأهل أمس الاثنين بعد إقصاء مواطنه حسنية أغادير بنتيجة 2 - 1.

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