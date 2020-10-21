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كان ممثل محصلش.. نبيلة عبيد: محمود ياسين لم يشعرنا يوماً برهبة الوقوف أمامه

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
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محمد حليم قنديل
عقبت الفنانة الكبيرة  نبيلة عبيد على ذكرياتها مع الفنان الراحل محمود ياسين في الأعمال التي شاركته فيها وبالاخص فيلم "ولايزال التحقيق مستمرًا" ، قائلة "بحكم عملي  معه فنان يحب شغله ويحترم عمله وزملاءه ومواعيده دقيقة شديدة جدًا ومتواضع لأقصى درجة يتخليها أحد كان بيدخل البلاتوه بيسلم على كل الناس من كبيرهم لأصغرهم ويقول له صباح الخير".

وأكمل «عبيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة" على شاشة "ON E"  الفضائية، قائلة "اللي كنا بنشوفه من تصرفاته كانت حاجة كبيرة أوي يتلقى التعليمات من المخرج بمنتهى التواضع ويحترم كل زملائه وزميلاته  وعمري ما سمعته  إنه دخل في نقاش في حق حد بالغلط".
 
وسردت نبيلة عبيد، أهم أدوارها معه، قائلة "اشتغلت معاه في فيلم " وسقطت في بحر العسل " وقمت معه بدور في فيلم "الشريدة " صحيح مكنتش عاوزة أعمل الدور ده  لكن هو تدخل حيث طلب منه أشرف فهمي التدخل حتى أقبل القيام بالدور وقلت وقتها مش عاوزة لاني كنت بحضر  دوري في فيلم "ولايزال التحقيق مستمرًا " وقال لي هتعمليه وأقنعني بيه وعملته .

 وتابعت: قائلة "عملت الدور فعلًا ونجحت وقال لي شفتي مكنتيش عاوزه تعمليه وعجب الناس كلها وأعقبها بقى التعاون في "ولايزال التحقيق مستمرًا" ثم "أيام في الحلال " والي كان فيلم مهم جدًا بالقامات الي ضمها "
 
وحول أقرب الأفلام لقلبها التي شاركته فيها، قالت نبيلة عبيد " ولايزال التحقيق مستمرًا " أقرب الأعمال لقلبي لأن الراحل إحسان عبد القدوس  اقنعني بقبوله وقال لي شاركي في الفيلم ده لانه هيعمل منك ممثلة كويسة  وبالفعل هي النقلة الأهم في مسيرتي الفنية وأعقبها نجاحات كبيرة بالنسبة لي".
 
وأوضحت أن الجانب الفني في محمود ياسين، قائلة "فنان عظيم وأنا لما اشتغلت معاه بقى بينا "كميا" هوا خلاص حفظني وعارف أنا بعمل إيه  وهوا كمان عرف وهو كان فنان متواضع جدًا عمره ماحسسنا بالرهبة وإحنا واقفين قدامه  كان ممثل ماحصلش".

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