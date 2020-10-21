هند عيسى تكتب: كيف تساهم وسائل التواصل في تجريف العقول

بمجرد نزول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لراقصة ترقص في إحدى مراكز التجميل على أغنية لأحد المهرجانات التي أصبحت محط إعجاب الكثير في الوقت الحالي ولها جمهور كبير حتى أصبح هذا الفيديو حديث الناس ووصل أعداد المتابعين لهذه الراقصة إلى أربعمائة ألف متابع خلال ساعات قليلة.

الغريب في هذا الأمر أنه تم تناوله على أنها نجمة مجتمع وعرضت الكثير من المواقع قصة حياتها وماذا تعمل وماذا درست وأن الفيديو غير حياتها هذا في الحقيقة أحد أساليب الدعاية التي تروج لها وتساهم في انتشارها.





ألقى اللوم على من شاهد الفيديو وساعد في انتشاره من باب التسلية وركوب الترند.. هل هذا ما يشغل فكر الشباب؟ أيضا ضعف الوازع الديني وارتكاب الشخص المعصية أو الخطأ بحق نفسه وحق غيره وهو ما يوازي الضمير والنفس اللوامة والتقوى بمفهومها في فضائيات إلكترونية لا يوجد حدود لها ولا هناك من يسيطر عليها هنا من الضروري أن يكون هناك وعي وتوعية بخطورة هذه الأشياء الغريبة عن قيمنا ومجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا التي نشأنا عليها.





غياب القدوة والمثل الأعلى وتغيير المفاهيم القيمية واستبدالها بمفاهيم مادية والبريق الزائف كلها أمراض أصابت مجتمعنا أو ما يعرف بالتحضر الظاهري وفي الحقيقة هو التخلف الباطني يتم تسليط الضوء على هذه النماذج لراغبي الشهرة والثراء السريع والأثر سيئ جدا.

في الحقيقة هي مسئوليتنا جميعا فنحن من نعمل رواج للبضاعة الفاسدة ونعلي سعرها ولا نعطي قيمة للعقول المنتجة والمبدعة وأصبحت العقول مجرفة على مدار سنوات طويلة.