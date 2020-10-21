دخلت الطب بسبب مجموعي.. نبيل فاروق: مُدرسة الألعاب اكتشفت موهبتي.. فيديو

قال الكاتب والروائي نبيل فاروق، مؤلف سلسلة قصص رجل المستحيل، إنه بدأ في كتابة قصص الخيال العلمي بكتابة قصة النبوءة.





وأضاف نبيل فاروق في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "طول عمري بحب الخيال العلمي، وفي الصف الابتدائي، معلمة الالعاب اكتشفت موهبتي، وقالت لي إنني حكَّاء جيد، وطلبت مني الكتابة".





وتابع نبيل فاروق: "دخلت كلية الطب؛ لأن مجموعي كان كبيرا في الثانوية العامة، ورغبتي كانت كلية فنون جميلة لموهبتي في الرسم".





وأكمل نبيل فاروق: " لا أحب الفشل ولم أفشل أثناء دراستي بكلية الطب، فطوال فترة تواجدي في كلية الطب؛ كنت أمين اللجنة الفنية، ولم أبتعد عن الجانب الفني".





ولفت نبيل فاروق إلى أن عدد خريجي كلية الطب الذين دخلوا مجال الفن، قليلون للغاية، وكلية الطب وفرت لي المنهج العلمي في التفكير أثناء الكتابة".