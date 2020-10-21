AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دخلت الطب بسبب مجموعي.. نبيل فاروق: مُدرسة الألعاب اكتشفت موهبتي.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:15 ص
نبيل فاروق
نبيل فاروق
Advertisements
هاني حسين
قال  الكاتب والروائي نبيل فاروق، مؤلف سلسلة قصص رجل المستحيل، إنه بدأ في كتابة قصص الخيال العلمي بكتابة  قصة النبوءة.

وأضاف نبيل فاروق في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "طول عمري بحب الخيال العلمي، وفي الصف الابتدائي، معلمة الالعاب اكتشفت موهبتي، وقالت لي إنني حكَّاء جيد، وطلبت مني الكتابة".

وتابع نبيل فاروق: "دخلت كلية الطب؛ لأن مجموعي كان كبيرا في الثانوية العامة، ورغبتي كانت كلية فنون جميلة لموهبتي في الرسم".

وأكمل نبيل فاروق: "لا أحب الفشل ولم أفشل أثناء دراستي بكلية الطب، فطوال فترة تواجدي في كلية الطب؛ كنت أمين اللجنة الفنية، ولم أبتعد عن الجانب الفني".

ولفت نبيل فاروق إلى أن عدد خريجي كلية الطب الذين دخلوا مجال الفن، قليلون للغاية، وكلية الطب وفرت لي المنهج العلمي في التفكير أثناء الكتابة".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: لا مانع من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. ومبادرة خيرية مع الأهلي في حب مصر

بعد إعلانه الموافقة على تأجيل لقاء الرجاء.. ميدو: "المغاربة مبسوطين من مرتضى منصور"

غائب عن الوعي منذ 15 عامًا.. فيديو مؤثر لأمير سعودي يثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

السودان يكشف لأول مرة عن مصدر الأموال المدفوعة لأمريكا لرفع اسمه من لائحة الإرهاب

الصحة: تسجيل 158 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

برلمانية عن تعدي كويتي على طبيبة مصرية: لابد من عقاب صارم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقن الأصحاء بالفيروس.. أول دولة أوروبية تتعمد إصابة البشر بـ كورونا

صدمة بعد فحص جثتها.. وفاة امرأة تثير الذعر على متن طائرة

كادت تقتلها.. متعافية تكشف مفاجأة عن إصابتها الثانية بـ كورونا.. فيديو وصور