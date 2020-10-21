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بين الناس

عزب الظاهرية فى الشرقية محرومة من الخدمات.. صور

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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وسام مختار
معاناة رهيبة يعانيها  اهالى عزب جمعان والبراكسة والستين وأبو اليل والعوايظة التابعين للوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسنية محافظة الشرقية ، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات، سواء الصحية أو ندرة مياه الشرب وانعدام الصرف الصحى وتراكم تلال القمامة والمواقف العشوائية وتهالك شبكة الطرق وأعمدة الإنارة التى تعرض حياتهم للخطر، وهو ما وصفه بعض المواطنين بقولهم: " يبدو أننا خارج حسابات الحكومة " .

ويقول عبدالرازق حسن حسين من الأهالى :العزب تقع فى منطقة بعيدة على أطراف المحافظة، حيث يصعب الوصول إليها بسبب الطرق الترابية غير الممهّدة ، مطالب برصف الطرق للتخفيف عن المواطنين، خاصة فى فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية لقاطني هذه العزب ولا يستطيع الطلاب الذهاب الى مدارسهم ، او الموظف الى عملة ، كما يتسبب هذا الطريق فى العديد من الحوادث .

وأضاف محمد عبد المنعم : يوجد خليج جمعان والبراكسة والستين وأبو اليل والعوايظةبطول٢ كيلو مترتقريبا وهذه الخليج يمر بجورطريق جمعان وقدمنا شكوى رقم٢٩٧٧٧٠٢ باسم الموطن عثمان عبد السلام حسن إلى وزارة الرى والموارد لتركيب مواسير خرسانية قطر مترونصف لكى يتم ردم الخليج وتوسيع ورصف الطريق افادة وزارة الرى والموارد بأن هذا الخليج يتبع الوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسنية محافظة الشرقية قدمنا طلب الوحده المحلية افادة أنه لا يوجد اعتماد مالى لتركيب مواسير خرسانية إلى هذا الخليج مطالب المحافظة المعنية على الطبيعه الى خليج جمعان والبراكسةوالستين وأبو اليل والعوايظةالتابعين للوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسنية وصرف اعتماد مالى من الخطة العاجلةللمحافظة لتركيب مواسير خرسانية قطرمترونصف لكى يتم ردم الخليج وتوسيع ورصف الطريق علمان ان هذه الخليج يروى ٢٥٠ فدن .

وتابع بركات عطية درويش : العزب محرومة من خدمات الصرف الصحى، فى حين أن جميع المنازل مقامة على «طرنشات» ، الأمر الذى يعرض جدران المنازل للتآكل بسبب قرب المياه الجوفية من سطح الأرض ، إضافة لمياه الشرب غير الصالحة للاستخدام الآدمى، ونشتريها يوميًا مقابل جنيهين للجركن الواحد، الأمر الذى يحملنا أعباء كبيرة، فى ظل الظروف المعيشية الصعبة .

وأشار مختار عوده من اهالى العزب  : لا توجد مدرسة قريبة لذالك نضطر إلى قطع مسافات كبيرة لإلحاق أبنائنا بالمدارس ،  ولاتوجد وحدة صحية أو إسعاف لنقل المرضى أوعلاج المواطنين ، مطالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة إلى القرية للوقوف على مشكلاتها ومحاولة حلها.
للتواصل مع الشاكى
محمد عبدالمنعم
01033899354
عبدالرازق  حسن 
01032536633

مختار عوده:
01006040795

بركات عطيه درويش
٠١٠٠٧٥٨١٦٨٢

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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